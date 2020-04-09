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В Николаеве водитель отказал в льготном проезде мужчине и избил его

В Николаеве водитель отказал в льготном проезде мужчине и избил его

Киев  •  УНН

 • 14411 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Николаеве водитель маршрутного такси отказал в льготном проезде 25-летнему мужчине, вытолкнул его из транспортного средства и несколько раз ударил по лицу. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"9 апреля в Корабельный отдел полиции обратился 25-летний местный житель с сообщением о том, что водитель маршрутного такси отказал ему в льготном проезде и побил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по словам потерпевшего, 8 апреля, около 18:00 на остановке "Универсам" он вошел в маршрутного такси № 91 и показал водителю удостоверение, удостоверяющее льготный проезд в общественном транспорте. Водитель отказал мужчине в льготном проезде и приказал покинуть транспортное средство. По словам потерпевшего, после того, как он отказался это сделать, водитель вытолкнул его силой и несколько раз ударил в лицо, после чего уехал.

По заявлению пострадавшего следователи Корабельного отдела полиции предварительно начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины «Хулиганство», санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничением свободы на срок до пяти лет.

После получения заключения судебно-медицинской экспертизы будут приняты дальнейшие процессуальные действия.

Напомним, водитель предстанет перед судом по подозрению в наезде на 90-летнего пешехода в Киеве.

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