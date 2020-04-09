В Николаеве водитель отказал в льготном проезде мужчине и избил его

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Николаеве водитель маршрутного такси отказал в льготном проезде 25-летнему мужчине, вытолкнул его из транспортного средства и несколько раз ударил по лицу. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.