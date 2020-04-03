Водій постане перед судом за підозрою у збитті 90-річного пішохода в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. До Оболонського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт щодо 27-річного водія, якого підозрюють у порушенні правил дорожного руху та наїзду на 90-річного пішохода. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Наразі обвинувальний акт відносно водія скеровано до Оболонського районного суду м. Києва для розгляду по суті”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що інцидент стався в січні поточного року на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці.
“Водій автомобіля KIA, рухаючись поблизу торгівельного центру, грубо порушив вимоги ПДР, не зменшив швидкість біля пішохідного переходу та збив літнього чоловіка”, — зазначається в повідомленні.
Також внаслідок ДТП постраждалому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження у вигляді: гематом, садин, уламкових переломів стегневої та великогомілкової кісток зі зміщенням уламків.
“Крім того встановлено, що водій був позбавлений права керування транспортним засобом, оскільки неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР”, — йдеться в повідомленні.
Так, дії водія органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 КК України.
Нагадаємо, у Києві засудили водія, який на смерть збив пішохода.