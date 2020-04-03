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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94055 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102179 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 104286 просмотра

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Водитель предстанет перед судом по подозрению в сбивании 90-летнего пешехода в Киеве

Водитель предстанет перед судом по подозрению в сбивании 90-летнего пешехода в Киеве

Киев  •  УНН

 • 10131 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Оболонский районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении 27-летнего водителя, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения и наезда на 90-летнего пешехода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

“Сейчас обвинительный акт в отношении водителя направлен в Оболонский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел в январе текущего года на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.

“Водитель автомобиля KIA, двигаясь вблизи торгового центра, грубо нарушил требования ПДД, не сбавил скорость у пешеходного перехода и сбил пожилого мужчину”, — отмечается в сообщении.

Также в результате ДТП пострадавшему нанесен средней тяжести телесные повреждения в виде: гематом, ссадин, обломочных переломов стегневои и большеберцовой костей со смещением отломков.

“Кроме того установлено, что водитель был лишен права управления транспортным средством, поскольку неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД”, — говорится в сообщении.

Так, действия водителя органом досудебного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК Украины.

Напомним, в Киеве осудили водителя, который насмерть сбил пешехода.

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