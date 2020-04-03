Водитель предстанет перед судом по подозрению в сбивании 90-летнего пешехода в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Оболонский районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении 27-летнего водителя, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения и наезда на 90-летнего пешехода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“Сейчас обвинительный акт в отношении водителя направлен в Оболонский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что инцидент произошел в январе текущего года на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.
“Водитель автомобиля KIA, двигаясь вблизи торгового центра, грубо нарушил требования ПДД, не сбавил скорость у пешеходного перехода и сбил пожилого мужчину”, — отмечается в сообщении.
Также в результате ДТП пострадавшему нанесен средней тяжести телесные повреждения в виде: гематом, ссадин, обломочных переломов стегневои и большеберцовой костей со смещением отломков.
“Кроме того установлено, что водитель был лишен права управления транспортным средством, поскольку неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД”, — говорится в сообщении.
Так, действия водителя органом досудебного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК Украины.
Напомним, в Киеве осудили водителя, который насмерть сбил пешехода.