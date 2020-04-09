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У Миколаєві водій відмовив у пільговому проїзді чоловіку та побив його

У Миколаєві водій відмовив у пільговому проїзді чоловіку та побив його

Київ • УНН

 • 14411 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Миколаєві водій маршрутного таксі відмовив у пільговому проїзді 25-річному чоловіку, виштовхнув його з транспортного засобу та декілька разів вдарив по обличчю. Про це передає УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

"9 квітня до Корабельного відділу поліції звернувся 25-річний місцевий мешканець з повідомленням про те, що водій маршрутного таксі відмовив йому у пільговому проїзді та побив", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зі слів потерпілого, 8 квітня, близько 18:00 на зупинці "Універсам" він зайшов до маршрутного таксі № 91 та показав водієві посвідчення, яке засвідчує пільговий проїзд у громадському транспорті. Водій відмовив чоловікові у пільговому проїзді та наказав залишити транспортний засіб. Зі слів потерпілого, після того, як він відмовився це зробити, водій виштовхнув його силою та декілька разів вдарив в обличчя, після чого поїхав.

За заявою постраждалого слідчі Корабельного відділу поліції попередньо розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального Кодексу України "Хуліганство", санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до обмеженням волі на строк до п'яти років.

Після отримання висновків судово-медичної експертизи будуть вжиті подальші процесуальні дії.

Нагадаємо, водій постане перед судом за підозрою у збитті 90-річного пішохода в Києві.

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