У Миколаєві водій відмовив у пільговому проїзді чоловіку та побив його

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Миколаєві водій маршрутного таксі відмовив у пільговому проїзді 25-річному чоловіку, виштовхнув його з транспортного засобу та декілька разів вдарив по обличчю. Про це передає УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.