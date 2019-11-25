В Николаеве произошел взрыв в гараже, есть пострадавший

Так, 24 ноября в 16:35 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в гараже на территории частного домовладения по ул. 9 Военная Центрального района Николаева.



Как выяснилось, взрыв произошел во время проведения газосварочных работ. Мужчина, который находился в гараже, до прибытия спасателей с ожогами лица 1 степени госпитализирован в лечебное учреждение. В результате взрыва произошло незначительное повреждение стены.

Сотрудники ГСЧС вместе с представителями правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Причина данного инцидента устанавливается.

Напомним, в Харькове, на улице Чайковского, взорвался автомобиль Toyota Camry.