У Миколаєві стався вибух у гаражі, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Миколаєві під час газозварювальних робіт стався вибух газоповітряної суміші в гаражі, внаслідок чого один чоловік отримав опіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
Так, 24 листопада о 16:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші в гаражі на території приватного домоволодіння по вул. 9 Військова Центрального району Миколаєва.
Як з’ясувалось, вибух трапився під час проведення газозварювальних робіт. Чоловіка, який знаходився в гаражі, до прибуття рятувальників з опіками обличчя 1 ступеню госпіталізовано до лікувального закладу. Внаслідок вибуху сталося незначне пошкодження стіни.
Співробітники ДСНС разом із представниками правоохоронних органів оглянули місце події. Причина даного інциденту наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Харкові, на вулиці Чайковського, вибухнув автомобіль Toyota Camry.