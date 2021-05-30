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В Николаеве ищут без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку

Киев • УНН

 • 18105 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Николаеве разыскивается Макарова Алина Дмитриевна, 2005 года рождения. Девушка вечером 28 мая ушла из дома к подружке и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Николаевской области.

В Николаеве ищут без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку

Цитата:

"Отделением полиции №2 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области разыскивается Макарова Алина Дмитриевна 2005 года рождения, которая вечером 28 мая ушла из дома к подружке и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - сообщили в полиции.

Детали

Приметы: рост 155-165 см, худощавого телосложения.

Была одета в черные джинсы, синий свитер и черные кроссовки. При себе имела черный рюкзак со звездочками.

Дополнение

В Черкасской области правоохранители вместе с местными жителями разыскали 6-летнего мальчика, пропавшего в лесу.

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