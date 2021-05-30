У Миколаєві шукають безвісти зниклу неповнолітню дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Миколаєві розшукується Макарова Аліна Дмитрівна, 2005 року народження. Дівчина ввечері 28 травня пішла з дому до подружки та до теперішнього часу її місце знаходження не відоме, повідомляє УНН із посиланням на ГУНП у Миколаєвській області.
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"Відділенням поліції №2 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївської області розшукується Макарова Аліна Дмитрівна 2005 року народження, яка ввечері 28 травня пішла з дому до подружки та до теперішнього часу її місце знаходження не відоме", - повідомили в поліції.
Деталі
Прикмети: зріст 155-165 см, худорлявої статури.
Була одягнена у чорні джинси, синій светр та чорні кросівки. При собі мала чорний рюкзак із зірочками.
Доповнення
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