В Николаеве раздаются мощные взрывы – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Николаеве слышны мощные взрывы. В городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов. Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в своем Telegram-канале, передает УНН.
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«В Николаеве раздаются мощные взрывы. Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожны! В городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов!» – сообщил Сенкевич.
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Городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале сообщал о последствиях ракетного удара, который 22 июня нанесли по городу российские оккупанты – повреждены пять многоэтажек, три человека ранены.