У Миколаєві лунають потужні вибухи – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Миколаєві чути потужні вибухи. У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу. Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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«У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними! У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу!» - повідомив Сєнкевич.
Доповнення
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі повідомляв про наслідки ракетного удару, який 22 червня завдали по місту російські окупанти – пошкоджено п'ять багатоповерхівок, троє людей поранено.