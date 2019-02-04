В Николаеве арестант СИЗО организовал похищение человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Николаеве арестант СИЗО организовал группу лиц, которая похитила местного жителя и требовала от него деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр районного суда Николаева.
"В середине октября 2018 года, у уроженца Грузии, который находится в государственном учреждении "Николаевский следственный изолятор", возник умысел на завладение чужим имуществом, а именно - денежными средствами местного жителя в сумме 20 тысяч грн под предлогом возврата несуществующего долга, путем вымогательства. С этой целью в реализации указанного преступного умысла он привлек четырех знакомых ему граждан Грузии", - говорится в сообщении.
В конце января злоумышленники подкараулили мужчину на улице, заставили сесть в автомобиль и вывезли в домовладение, где избили, требуя деньги. В тот же день их задержали правоохранители.
Мужчин подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.189, ч.2 ст.146 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с угрозой причинения тяжких телесных повреждений и убийства потерпевшего; незаконное лишение свободы потерпевшего, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий - ред.).
Подозреваемым выбрали меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Как сообщал УНН, несовершеннолетнего арестовали за похищение человека.