У Миколаєві арештант СІЗО організував викрадення чоловіка

"В середині жовтня 2018 року, в уродженця Грузії, який перебуває в державній установі "Миколаївський слідчий ізолятор", виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме – грошовими коштами місцевого мешканця у сумі 20 тисяч грн під приводом повернення неіснуючого боргу, шляхом вимагання. З цією метою до реалізації вказаного злочинного умислу він залучив чотирьох знайомих йому громадян Грузії", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці січня зловмисники підстерегли чоловіка на вулиці, змусили сісти до автомобіля і вивезли до домоволодіння, де побили, вимагаючи гроші. Того ж дня їх затримали правоохоронці.

Чоловіків підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.146 КК України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вбивства потерпілого; незаконне позбавлення волі потерпілого, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, яке супроводжувалось заподіянням потерпілому фізичних страждань - ред.).

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Як повідомляв УНН, неповнолітнього арештували за викрадення чоловіка.



