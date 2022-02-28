В Михайловском Златоверхом монастыре обезвредили диверсантов: что известно

ukru
15 марта, 19:03 • 77697 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119213 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112256 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106833 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93481 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92280 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80828 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115741 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123822 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126751 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 88631 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 100592 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 51467 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 36210 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 111737 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 115741 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 116296 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255189 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284713 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221208 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102032 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123822 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109249 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126656 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128828 просмотра
Актуальное
В Михайловском Златоверхом монастыре обезвредили диверсантов: что известно

В Михайловском Златоверхом монастыре обезвредили диверсантов: что известно

Киев • УНН

 • 165735 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Охрана Михайловского Златоверхого монастыря обезвредила русскую диверсионную группу, пытавшуюся проникнуть на территорию. Об этом сообщил представитель Блаженнейшего Митрополита Епифания архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Охрана Михайловского Златоверхого монастыря обезвредила российскую диверсионную группу, которая пыталась проникнуть на территорию. Также рядом с территорией были обнаружены метки, которые были обезврежены. Митрополит Епифаний поблагодарил охранников за бдительность", - написал Зоря.

Детали

По его словам, известно, что в своей речи перед началом войны Путин одной из претензий к Украине назвал существование независимой от Церкви России. Также известно от международных партнеров о сдаче оккупантами списков целей их террора - лидеров украинского общества и государства.

"Эти публичные сообщения, а также информация, которую нельзя сейчас обнародовать, полученная от украинских и международных источников, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора - Предстоятель ПЦУ.

Учитывая это были приняты особые меры безопасности, чтобы предупредить непоправимые последствия для поместной Церкви и Украины в это время борьбы за свободу, если бы враг достиг успеха своего замысла", - добавил Зоря.

Также архиепископ подчеркнул, что Митрополит Епифаний находится в Украине под надежной охраной.

"Могу официально подтвердить, что Предстоятель не выезжал и не выедет за пределы Украины, сама мысль об этом абсурдна.
Он имеет надежную охрану. Он работает постоянно, общаясь с архиереями и духовенством на местах, с нашими зарубежными друзьями, вознося молитвы.

А в отношении тех, кто упорно распространяет призывы одного лица "разыскать митрополита Епифания" - скажу следующее. Тот, кто пишет эти призывы - известен тесным сотрудничеством с окружением Медведчука и Деркача, засвидетельствованных агентов России. Не выполняет ли он таким образом задание, и не только информационное? После победы пусть с этим разберутся компетентные органы.

В завершение добавлю: те, кто желал бы, как и Путин, чтобы Украинская церковь потеряла своего Предстоятеля, - мечтают напрасно. Ведь, как известно, береженого - и Бог бережет, и побратимы-украинцы", - резюмировал Заря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы