В Михайловском Златоверхом монастыре обезвредили диверсантов: что известно

Цитата

"Охрана Михайловского Златоверхого монастыря обезвредила российскую диверсионную группу, которая пыталась проникнуть на территорию. Также рядом с территорией были обнаружены метки, которые были обезврежены. Митрополит Епифаний поблагодарил охранников за бдительность", - написал Зоря.

Детали

По его словам, известно, что в своей речи перед началом войны Путин одной из претензий к Украине назвал существование независимой от Церкви России. Также известно от международных партнеров о сдаче оккупантами списков целей их террора - лидеров украинского общества и государства.

"Эти публичные сообщения, а также информация, которую нельзя сейчас обнародовать, полученная от украинских и международных источников, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора - Предстоятель ПЦУ.

Учитывая это были приняты особые меры безопасности, чтобы предупредить непоправимые последствия для поместной Церкви и Украины в это время борьбы за свободу, если бы враг достиг успеха своего замысла", - добавил Зоря.

Также архиепископ подчеркнул, что Митрополит Епифаний находится в Украине под надежной охраной.

"Могу официально подтвердить, что Предстоятель не выезжал и не выедет за пределы Украины, сама мысль об этом абсурдна.

Он имеет надежную охрану. Он работает постоянно, общаясь с архиереями и духовенством на местах, с нашими зарубежными друзьями, вознося молитвы.

А в отношении тех, кто упорно распространяет призывы одного лица "разыскать митрополита Епифания" - скажу следующее. Тот, кто пишет эти призывы - известен тесным сотрудничеством с окружением Медведчука и Деркача, засвидетельствованных агентов России. Не выполняет ли он таким образом задание, и не только информационное? После победы пусть с этим разберутся компетентные органы.

В завершение добавлю: те, кто желал бы, как и Путин, чтобы Украинская церковь потеряла своего Предстоятеля, - мечтают напрасно. Ведь, как известно, береженого - и Бог бережет, и побратимы-украинцы", - резюмировал Заря.