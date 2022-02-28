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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У Михайлівському Золотоверхому монастирі знешкодили диверсантів: що відомо

У Михайлівському Золотоверхому монастирі знешкодили диверсантів: що відомо

Київ • УНН

 • 165737 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Охорона Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію. Про це повідомив представник Блаженнійшого Митрополита Епіфанія архієпископ Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Охорона Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію. Також поруч з територією були виявлені мітки, які були знешкоджені. Митрополит Епіфаній подякував охоронцям за пильність", - написав Зоря.

Деталі

За його словами, відомо, що у своїй промові перед початком війни Путін однією з претензій до України назвав існування тут незалежної від Росії Церкви. Також відомо від міжнародних партнерів про складені окупантами списки цілей їхнього терору – лідерів українського суспільства і держави.

"Ці публічні повідомлення, а також інформація, яку не можна зараз оприлюднити, отримана від українських і міжнародних джерел, дали підстави об’єктивно вважати, що серед цілей російського терору – Предстоятель ПЦУ.

Враховуючи це були вжиті особливі заходи безпеки, щоби попередити непоправні наслідки для Помісної Церкви і України в цей час боротьби за свободу, якби ворог досяг успіху свого задуму", - додав Зоря.

Також архієпископ наголосив, що Митрополит Епіфаній перебуває в Україні під надійною охороною.

"Можу офіційно засвідчити, що Предстоятель не виїжджав і не виїде за межі України, сама думка про це є абсурдною.
Він має надійну охорону. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими закордонними друзями, підносячи молитви.

А щодо тих, хто наполегливо поширює заклики однієї особи «розшукати митрополита Епіфанія» - скажу наступне. Той, хто пише ці заклики – відомий тісною співпрацею з оточенням Медведчука та Деркача, засвідчених агентів Росії. Чи не виконує він у такий спосіб завдання, і не лише інформаційного? Після перемоги нехай з цим розберуться компетентні органи.

На завершення додам: ті, хто бажав би, як і Путін, щоби Українська Церква втратила свого Предстоятеля, – мріють марно. Адже, як відомо, береженого – і Бог береже, і побратими-українці", - резюмував Зоря.

Українські Національні Новини

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