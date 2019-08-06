В МЭРТ прогнозируют падение индекса с/х продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает падения сельскохозяйственной продукции, передает УНН.
“По итогам 9 мес. 2019 года (п/п) индекс с/х продукции ожидается на более низком уровне по сравнению с зафиксированным показателем в январе-сентябре прошлого года”, — сообщают в министерстве.
Прогнозы МЭРТ подкреплены несколькими факторами: негативное влияние аномальных погодных условий в период вегетации, созревание яровых культур и высокие показатели сбора урожая за 9 месяцев прошлого года.
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Указанные факторы ударят по активным игрокам рынка — производителям курятины. Они нивелируют положительное влияние дальнейшего увеличения экспорта продукции птицеводства и стабильного внутреннего спроса на продукт.
Кроме того, вышеуказанные факторы ударят по производителям свинины. Путем нивелирования положительного влияния от снижения темпов распространения африканской чумы свиней (АЧС), информируют в министерстве.
Напомним, 2018 год оказался неудачным для агрохолдингов Украины, они потеряли прибыли и земельный банк.