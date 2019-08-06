У МЕРТ прогнозують падіння індексу с/г продукції

"За підсумком 9 міс. 2019 р. (п/п) індекс с/г продукції очікується на нижчому рівні порівняно з зафіксованим показником у січні-вересні минулого року", - повідомляють у міністерстві.

Прогнози МЕРТ підкріплені кількома факторами: негативний вплив аномальних погодних умов у період вегетації, дозрівання ярих культур та високі показники збору врожаю за 9 місяців минулого року.

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Вказані фактори вдарять по активним гравцям ринку - виробникам курятини. Вони знівелюють позитивний вплив подальшого збільшення експорту продукції птахівництва та стабільного внутрішнього попиту на продукт.

Крім того, вищезазначені фактори вдарять по виробникам свинини. Шляхом нівелювання позитивного впливу від зниження темпів розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС), інформують у міністерстві.

Нагадаємо, 2018 рік виявився невдалим для агрохолдингів України, вони втратили прибутки і земельний банк.