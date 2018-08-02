В МЭРТ поделились ожиданиями по транзитному спору с РФ в ВТО

"Неправомерные действия Российской Федерации об ограничении транзита должны получить объективную оценку экспертов Всемирной торговой организации и безусловно должны быть отменены. Это будет способствовать устранению нарушения прав и интересов украинских производителей и экспортеров со стороны Российской Федерации и позволит восстановить транзитный потенциал", - рассказали в МЭРТ.

Как уточнили в министерстве, позиция Украины во время рассмотрения этого дела основывается на юридических аргументах и ​​подкреплена бесспорными доказательствами того, что в частности запрет транзита и другие транзитные ограничения противоречат статье V Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 (ГАТТ 1994) и Протокола о присоединении Российской Федерации в ВТО.

По данным МЭРТ, из-за транзитных ограничений РФ, в 2016 году экспорт товаров из Украины в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику уменьшился на 43,9% и 46,5% соответственно по сравнению с 2015 годом. Суммарно экспортеры потеряли 347,7 млн долларов. В 2017 году такая тенденция сохранилась - экспорт в эти страны уменьшился еще на 7% и 15,1% (суммарно на 34 млн долларов). В то же время в I квартале 2018 тренд несколько изменился: экспорт в Казахстан продолжил уменьшаться (на 6,7% или 5,6 млн долларов), однако экспорт в Кыргызстан вырос на 3%.

Ранее УНН сообщал, что Россия и США утверждают, что ВТО не имеет права рассматривать дело в отношении транзитных ограничений, поскольку эти ограничения введены из соображений национальной безопасности.

Напомним, эксперты ВТО частично поддержали требования Украины в споре с Россией по импорту железнодорожного оборудования.