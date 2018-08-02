У МЕРТ поділилися очікуваннями щодо транзитного спору з РФ у СОТ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Міністерстві економічного розвитку переконані, що транзитні обмеження РФ для українських товарів мають бути скасовані, оскільки це порушує права та інтереси українських виробників та експортерів. Про це УНН повідомили у Мінекономрозвитку у відповідь на запит.

“Неправомірні дії Російської Федерації стосовно обмеження транзиту повинні здобути об’єктивну оцінку експертів Світової організації торгівлі та безумовно мають бути скасовані. Це сприятиме усуненню порушення прав та інтересів українських виробників та експортерів з боку Російської Федерації та дозволить відновити транзитний потенціал”, — розповіли у МЕРТ.

Як уточнили у міністерстві, позиція України під час розгляду цієї справи ґрунтується на юридичних аргументах та підкріплена беззаперечними доказами того, що зокрема заборона транзиту та інші транзитні обмеження суперечать статті V Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 року (ГАТТ 1994) та Протоколу про приєднання Російської Федерації до СОТ.

За даними МЕРТ, через транзитні обмеження РФ, у 2016 році експорт товарів з України до Республіки Казахстан та Киргизької Республіки зменшився на 43,9% та 46,5% відповідно у порівнянні із 2015 роком. Сумарно експортери втратили 347,7 млн доларів. У 2017 році така тенденція збереглася — експорт до цих країн зменшився ще на 7% та 15,1% (сумарно на 34 млн доларів). Водночас у І кварталі 2018 року тренд дещо змінився: експорт до Казахстану продовжив зменшуватися (на 6,7% або 5,6 млн доларів), проте експорт до Киргизстану зріс на 3%.

Раніше УНН повідомляв, що Росія та США стверджують, що СОТ не має права розглядати справу щодо транзитних обмежень, оскільки ці обмеження введені з міркувань національної безпеки.

Нагадаємо, експерти СОТ частково підтримали вимоги України у спорі з Росією щодо імпорту залізничного обладнання.

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