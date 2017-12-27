У Меркель опубликовали заявление об освобождении украинских заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к скорейшему обмену всеми пленными на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было опубликовано на сайте Бундестага, передает УНН.
В заявлении указано, что лидеры Германии и Франции призвали стороны конфликта на Донбассе поскорее реализовать соглашение, которые они подписали, чтобы облегчить страдания населения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон выступил за продолжение работы по освобождению всех удерживаемых лиц
Также в заявлении отмечено, что Меркель и Макрон настаивают, чтобы Международный комитет Красного Креста имел полный доступ ко всем территориям Донбасса.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель за помощь в освобождении украинских пленных.