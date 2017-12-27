У Меркель опублікували заяву щодо звільнення українських заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали до якнайшвидшого обміну усіма полоненими на Донбасі. Про це йдеться у спільній заяві, яка була опублікована на сайті Бундестагу, передає УНН.
У заяві зазначено, що лідери Німеччини та Франції закликали сторони конфлікту на Донбасі чимшвидше швидше реалізувати угоду, які вони підписали, аби полегшити страждання населення.
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Також у заяві зазначено, що Меркель і Макрон наполягають, аби Міжнародний комітет Червоного Хреста мав повний доступ до всіх територій Донбасу.
Раніше Президент України Петро Порошенко подякував Еммануелю Макрону та Ангелі Меркель за допомогу в звільненні українських полонених.