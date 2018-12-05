В сетях мобильной связи за неделю выявлено более 6 тыс. нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. По договорам с операторами специалисты УГЦР продолжают работы по проверке соблюдения порядка маршрутизации трафика голосовой телефонии. В период с 26 ноября по 2 декабря - в основном мобильной связи - зафиксировано 6963 нарушения. Протоколы измерения переданы заказчикам работ для выяснения обстоятельств, связанных с вмешательством в работу сетей электросвязи. Об этом сообщается в отчете о работе структурных подразделений Украинского государственного центра радиочастот за прошедшую неделю, передает УНН.
По договорам с операторами специалисты УГЦР продолжают работы по проверке соблюдения порядка маршрутизации трафика голосовой телефонии. В период с 26 ноября по 2 декабря - в основной мобильной связи - зафиксировано 6963 нарушения. Протоколы измерения переданы заказчикам работ для выяснения обстоятельств, связанных с вмешательством в работу сетей электросвязи.
За этот же период специалистами УГЦР осуществлено совместные с заявителями приемочные испытания радиоэлектронных средств и измерения параметров РЭС на месте эксплуатации и составлено 58 актов первичного технического контроля.
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Также специалистами госпредприятия подготовлено четыре вывода для принятия НКРС решений о выдаче лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины, оформлено и выдано пользователям 141 вывод относительно электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств, 211 разрешений на эксплуатацию РЭС централизованного присвоения и 822 - на РЭС децентрализованного присвоения.
По обращению субъектов хозяйствования УГЦР продолжает осуществлять работу по внесению кодов IMEI мобильных терминалов в обобщенную базу данных. За прошедшую неделю внесены 554 международных идентификаторов.
Специалистами Центра по сертификации проведено определенный объем работ по оценке соответствия и оформлено протоколами 43 испытания продукции.
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