У мережах мобільного зв'язку за тиждень виявлено понад 6 тис. порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН.За договорами з операторами спеціалісти УДЦР продовжують роботи з перевірки дотримання порядку маршрутизації трафіку голосової телефонії. У період з 26 листопада по 2 грудня – в основному мобільного зв’язку – зафіксовано 6 963 порушення. Протоколи вимірювання передані замовникам робіт для з’ясування обставин, пов’язаних із втручанням у роботу мереж електрозв’язку. Про це повідомляється у звіті про роботу структурних підрозділів Українського державного центру радіочастот за минулий тиждень, передає УНН.
За договорами з операторами спеціалісти УДЦР продовжують роботи з перевірки дотримання порядку маршрутизації трафіку голосової телефонії. У період з 26 листопада по 2 грудня – в основному мобільного зв’язку – зафіксовано 6 963 порушення. Протоколи вимірювання передані замовникам робіт для з’ясування обставин, пов’язаних із втручанням у роботу мереж електрозв’язку.
За цей же період спеціалістами УДЦР здійснено спільні із заявниками приймальні випробування радіоелектронних засобів та вимірювання параметрів РЕЗ на місці експлуатації та складено 58 актів первинного технічного контролю.
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Також спеціалістами держпідприємства підготовлено чотири висновки для прийняття НКРЗІ рішень щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, оформлено та видано користувачам 141 висновок щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінювальних пристроїв, 211 дозволів на експлуатацію РЕЗ централізованого присвоєння та 822 – на РЕЗ децентралізованого присвоєння.
За зверненням суб’єктів господарювання УДЦР продовжує здійснювати роботу з внесення кодів ІМЕІ мобільних терміналів до узагальненої бази даних. За минулий тиждень внесено 554 міжнародних ідентифікаторів.
Фахівцями Центру з сертифікації проведено певний обсяг робіт з оцінки відповідності та оформлено протоколами 43 випробування продукції.
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