У мережах мобільного зв'язку за тиждень виявлено понад 6 тис. порушень

КИЇВ. 5 грудня. УНН.За договорами з операторами спеціалісти УДЦР продовжують роботи з перевірки дотримання порядку маршрутизації трафіку голосової телефонії. У період з 26 листопада по 2 грудня – в основному мобільного зв’язку – зафіксовано 6 963 порушення. Протоколи вимірювання передані замовникам робіт для з’ясування обставин, пов’язаних із втручанням у роботу мереж електрозв’язку. Про це повідомляється у звіті про роботу структурних підрозділів Українського державного центру радіочастот за минулий тиждень, передає УНН.