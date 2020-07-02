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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 52194 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 121615 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123909 просмотра

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4 марта, 13:25 • 119799 просмотра

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У мэра Коломыи и его заместителя обнаружили коронавирус

У мэра Коломыи и его заместителя обнаружили коронавирус

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Мэр Коломыи Игорь Слюзар получил результат ПЦР-теста - у него обнаружили COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее.
У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус", - написал Слюзар.

Он добавил, что они с семьями идут на самоизоляцию на 2 недели.

"Ближайший круг контактных лиц также пройдет тестирование. Надо признать, рано или поздно каждому придется переболеть COVID19, конечно, хотелось бы, оттянуть этот момент к времени, когда будут вакцины и специальные лекарства ...", - добавил мэр Коломыи.

Напомним, в Украине уже почти 45,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 889.

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