У мэра Коломыи и его заместителя обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Мэр Коломыи Игорь Слюзар получил результат ПЦР-теста - у него обнаружили COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее.
У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус", - написал Слюзар.
Он добавил, что они с семьями идут на самоизоляцию на 2 недели.
"Ближайший круг контактных лиц также пройдет тестирование. Надо признать, рано или поздно каждому придется переболеть COVID19, конечно, хотелось бы, оттянуть этот момент к времени, когда будут вакцины и специальные лекарства ...", - добавил мэр Коломыи.
Напомним, в Украине уже почти 45,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 889.