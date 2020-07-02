У мера Коломиї та його заступника виявили коронавірус

"Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID19. Жодних симптомів наразі. Самопочуття добре.

У одного із заступників міського голови також підтвердився коронавірус", - написав Слюзар.

Він додав, що вони з сім'ями йдуть на самоізоляцію на 2 тижні.

"Найближче коло контактних осіб також пройдуть тестування. Треба визнати, рано чи пізно кожному доведеться перехворіти на COVID19, звісна річ, хотілося б, відтягнути цей момент до часу коли будуть вакцини і спеціальні ліки...", - додав міський голова Коломиї.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45,9 тис. випадків COVID-19, за добу - 889.