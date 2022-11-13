В Мелитополе прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Цитата
"В Мелитополе вечерний хлопок. Город и даже близлежащие деревни вздрогнули от громкого взрыва. Ждем подробностей", - написал Федоров.
Напомним
Во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян.