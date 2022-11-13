У Мелітополі прогримів вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) прогримів потужний вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
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"В Мелітополі вечірня бавовна. Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху. Чекаємо на подробиці", - написав Федоров.
Нагадаємо
До тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян.