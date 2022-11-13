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У Мелітополі прогримів вибух

У Мелітополі прогримів вибух

Київ • УНН

 • 337573 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) прогримів потужний вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

Цитата

"В Мелітополі вечірня бавовна. Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху. Чекаємо на подробиці", - написав Федоров.

Нагадаємо 

До тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян.

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