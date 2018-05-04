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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мексике застрелили еще одного мэра

Киев • УНН

 • 9923 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Глава городской администрации мексиканской Пакулы в штате Идальго Алехандро Гонсалес Рамос был убит в четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Excelsior.

В Мексике застрелили еще одного мэра

Как сообщает портал, мэр ехал в своей машине в поселок Хикильпан, когда ему дорогу перегородил мотоцикл, якобы попавший в ДТП с лежащим на земле телом водителя. Гонсалес Рамос вышел из машины, и в этот момент водитель мотоцикла открыл по нему огонь.

После убийства мэра местные силы безопасности развернули масштабную операцию для поиска причастных к этому преступлению, однако пока данных о задержанных нет.

В апреле в Мексике был убит глава администрации города Хилотлан в Халиско. До этого был застрелен мэр города Тланепантла в штате Пуэбла Хосе Эфраин Гарсия. В 2017 году был застрелен мэр города Парачо в Мичоакане по имени Сталин Санчес Гонсалес. Ранее был убит глава администрации Уеуетлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала.

Как сообщал УНН, подозреваемые в стрельбе по школьникам в Мексике задержаны.

Украинские Национальные Новости

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