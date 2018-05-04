В Мексике застрелили еще одного мэра

Как сообщает портал, мэр ехал в своей машине в поселок Хикильпан, когда ему дорогу перегородил мотоцикл, якобы попавший в ДТП с лежащим на земле телом водителя. Гонсалес Рамос вышел из машины, и в этот момент водитель мотоцикла открыл по нему огонь.

После убийства мэра местные силы безопасности развернули масштабную операцию для поиска причастных к этому преступлению, однако пока данных о задержанных нет.

В апреле в Мексике был убит глава администрации города Хилотлан в Халиско. До этого был застрелен мэр города Тланепантла в штате Пуэбла Хосе Эфраин Гарсия. В 2017 году был застрелен мэр города Парачо в Мичоакане по имени Сталин Санчес Гонсалес. Ранее был убит глава администрации Уеуетлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала.

Как сообщал УНН, подозреваемые в стрельбе по школьникам в Мексике задержаны.