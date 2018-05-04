У Мексиці застрелили ще одного мера
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Голова міської адміністрації мексиканської Пакули в штаті Ідальго Алехандро Гонсалес Рамос був убитий в четвер. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Excelsior.
Як повідомляє портал, мер їхав у своїй машині в селище Хікільпан, коли йому дорогу перегородив мотоцикл, що нібито потрапив у ДТП з лежачим на землі тілом водія. Гонсалес Рамос вийшов з машини, і в цей момент водій мотоцикла відкрив по ньому вогонь.
Після вбивства мера місцеві сили безпеки розгорнули масштабну операцію для пошуку причетних до цього злочину, проте поки даних про затриманих немає.
У квітні в Мексиці був убитий глава адміністрації міста Хілотлан в Халіско. До цього був застрелений мер міста Тланепантла в штаті Пуебла Хосе Ефраін Гарсія. У 2017 році був застрелений мер міста Парачо в Мічоакане на ім’я Сталін Санчес Гонсалес. Раніше був убитий глава адміністрації Уеуетлана в штаті Пуебла Хосе Сантамарія Савала.
Як повідомляв УНН, підозрювані у стрільбі по школярах у Мексиці затримані.