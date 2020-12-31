В Мексике за сутки от COVID-19 умерла 1 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В среду в Мексике было зарегистрировано 12 406 новых подтвержденных случаев коронавируса и дополнительно 1052 случаев со смертельным исходом, сообщает УНН со ссылкой на официальные данные министерства здравоохранения страны.
Таким образом, общее количество случаев инфицирования в стране составила 1 413 935, а смертность — 124 897.
Правительство говорит, что реальное число инфицированных и погибших, скорее всего, значительно выше, чем подтвержденные цифры.
Напомним, вчера, 30 декабря, в Германии впервые число летальных случаев, связанных с коронавирусом, перевысило 1000 человек за сутки.