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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 61500 просмотра

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В Мексике за сутки от COVID-19 умерла 1 тыс. человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В среду в Мексике было зарегистрировано 12 406 новых подтвержденных случаев коронавируса и дополнительно 1052 случаев со смертельным исходом, сообщает УНН со ссылкой на официальные данные министерства здравоохранения страны.

В Мексике за сутки от COVID-19 умерла 1 тыс. человек

Таким образом, общее количество случаев инфицирования в стране составила 1 413 935, а смертность — 124 897.

Правительство говорит, что реальное число инфицированных и погибших, скорее всего, значительно выше, чем подтвержденные цифры.

Напомним, вчера, 30 декабря, в Германии впервые число летальных случаев, связанных с коронавирусом, перевысило 1000 человек за сутки.

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