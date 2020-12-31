У Мексиці за добу від COVID-19 померла 1 тис. людей

Таким чином, загальна кількість випадків інфікування в країні склала 1 413 935, а смертність — 124 897.

Уряд каже, що реальна кількість інфікованих і загиблих, швидше за все, значно вище, ніж підтверджені цифри.

Нагадаємо, вчора, 30 грудня, у Німеччині вперше число летальних випадків, пов’язаних з коронавірусом, перевищило 1 тисячу осіб за добу.