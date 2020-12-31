У Мексиці за добу від COVID-19 померла 1 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У середу в Мексиці було зареєстровано 12 406 нових підтверджених випадків коронавірусу і додатково 1052 випадків зі смертельним наслідком, повідомляє УНН із посиланням на офіційні дані міністерства охорони здоров'я країни.
Таким чином, загальна кількість випадків інфікування в країні склала 1 413 935, а смертність — 124 897.
Уряд каже, що реальна кількість інфікованих і загиблих, швидше за все, значно вище, ніж підтверджені цифри.
Нагадаємо, вчора, 30 грудня, у Німеччині вперше число летальних випадків, пов’язаних з коронавірусом, перевищило 1 тисячу осіб за добу.