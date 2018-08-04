В Мексике в жилом доме со следами пыток найдены убитыми 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Восемь мужчин и три женщины обнаружены убитыми в жилом доме в городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа на севере Мексики. Об этом пишет газета Milenio со ссылкой на региональную Генпрокуратуру, сообщает УНН.
На телах обнаружены следы пыток. Некоторые из них были связаны.
Власти отмечают, что происшествие может иметь отношение к конфликту между двумя местными преступными группировками. Издание отмечает, что тела были найдены на следующий день после смерти одного из лидеров преступной банды Los Aztecas в результате боев с предполагаемыми членами другой группировки — La Linea.
По данным Reuters, Сьюдад-Хуарес считается одним из самых жестоких городов Мексики, который сравнивают с военной зоной. В последние годы уровень преступности в городе уменьшился, но все же он считается опасным из-за наркотрафика и организованной преступности.
С 2007 года в Мексике преступные банды борются за наркотрафик. С 2007 по 2018 год были убиты 200 тысяч человек. Штат Герреро лидирует по числу убийств.
Мексиканские организованные преступные группировки и сообщества убили только с января по июнь 2018 11,2 тысяч человек на территории страны.