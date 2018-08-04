У Мексиці в житловому будинку зі слідами тортур знайдені вбитими 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Вісім чоловіків і три жінки виявлені убитими в житловому будинку в місті Сьюдад-Хуарес в штаті Чіуауа на півночі Мексики. Про це пише газета Milenio з посиланням на регіональну Генпрокуратуру, повідомляє УНН.
На тілах виявлено сліди тортур. Деякі з них були зв’язані.
Влада відзначає, що подія може мати відношення до конфлікту між двома місцевими злочинними угрупованнями. Видання зазначає, що тіла були знайдені на наступний день після смерті одного з лідерів злочинної банди Los Aztecas в результаті боїв з ймовірними членами іншого угруповання — La Linea.
За даними Reuters, Сьюдад-Хуарес вважається одним з найжорстокіших міст Мексики, який порівнюють з військовою зоною. В останні роки рівень злочинності в місті зменшився, але все ж він вважається небезпечним через наркотрафік та організовану злочинність.
З 2007 року в Мексиці злочинні банди ведуть боротьбу за наркотрафік. З 2007 по 2018 рік були вбиті 200 тисяч чоловік. Штат Герреро лідирує за кількістю вбивств. Мексиканські організовані злочинні угруповання і спільноти убили лише із січня по червень 2018 року 11,2 тисяч осіб на території країни.