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У Мексиці в житловому будинку зі слідами тортур знайдені вбитими 11 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Вісім чоловіків і три жінки виявлені убитими в житловому будинку в місті Сьюдад-Хуарес в штаті Чіуауа на півночі Мексики. Про це пише газета Milenio з посиланням на регіональну Генпрокуратуру, повідомляє УНН.

На тілах виявлено сліди тортур. Деякі з них були зв’язані.

Влада відзначає, що подія може мати відношення до конфлікту між двома місцевими злочинними угрупованнями. Видання зазначає, що тіла були знайдені на наступний день після смерті одного з лідерів злочинної банди Los Aztecas в результаті боїв з ймовірними членами іншого угруповання — La Linea.

За даними Reuters, Сьюдад-Хуарес вважається одним з найжорстокіших міст Мексики, який порівнюють з військовою зоною. В останні роки рівень злочинності в місті зменшився, але все ж він вважається небезпечним через наркотрафік та організовану злочинність.

З 2007 року в Мексиці злочинні банди ведуть боротьбу за наркотрафік. З 2007 по 2018 рік були вбиті 200 тисяч чоловік. Штат Герреро лідирує за кількістю вбивств. Мексиканські організовані злочинні угруповання і спільноти убили лише із січня по червень 2018 року 11,2 тисяч осіб на території країни.

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