В Мексике более 11 тыс. человек были убиты преступными группировками в 2018 году

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 35209 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100784 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122892 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130514 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168388 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153080 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140875 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130422 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180729 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118326 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Актуальное
В Мексике более 11 тыс. человек были убиты преступными группировками в 2018 году

В Мексике более 11 тыс. человек были убиты преступными группировками в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 34204 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Мексиканские организованные преступные группировки убили с января по июнь 2018 года 11,2 тыс. человек на территории страны. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила во вторник общественная организация Semaforo Delictivo, передает УНН.

“Растет наркоторговля, растет число расправ, умышленных убийств, убийств женщин, угонов автомобилей, насилие в семьях, — сказал в эфире телеканала Televisa глава организации Сантьяго Роэль. — Уменьшилось количество угонов, грабежей домов и магазинов, случаев вымогательства и нанесения телесных повреждений ”. По словам Роэля, всего в I полугодии умышленных убийств в стране было совершено на 15% больше, чем годом ранее.

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Результаты последнего опроса общественного мнения, проведенного Национальным институтом статистики и географии, свидетельствуют, что почти 75% мексиканцев не чувствуют себя в безопасности по месту жительства. В латиноамериканской стране проживает более 127 млн ​​человек.

В 2017 году в Мексике было совершено более 29 тыс. убийств, больше, чем когда бы то ни было за последние 20 лет. В текущем году этот показатель может быть превышен, несмотря на усилия властей по борьбе с преступностью.

Напомним, Хулиан Гримальди Паредес, финансовый спонсор экс-главаря наркокартеля “Синалоа” Хоакина Гусмана, бежал из тюрьмы “Агуаруто” на северо-западе Мексики. Гримальди и другой арестант, связанный с картелем “Бельтран Лейва”, переоделись в форму тюремных охранников и покинули место заключения через главные ворота. Как указывает издание, они беспрепятственно прошли все шесть фильтров безопасности.

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