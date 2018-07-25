В Мексике более 11 тыс. человек были убиты преступными группировками в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Мексиканские организованные преступные группировки убили с января по июнь 2018 года 11,2 тыс. человек на территории страны. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила во вторник общественная организация Semaforo Delictivo, передает УНН.
“Растет наркоторговля, растет число расправ, умышленных убийств, убийств женщин, угонов автомобилей, насилие в семьях, — сказал в эфире телеканала Televisa глава организации Сантьяго Роэль. — Уменьшилось количество угонов, грабежей домов и магазинов, случаев вымогательства и нанесения телесных повреждений ”. По словам Роэля, всего в I полугодии умышленных убийств в стране было совершено на 15% больше, чем годом ранее.
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Результаты последнего опроса общественного мнения, проведенного Национальным институтом статистики и географии, свидетельствуют, что почти 75% мексиканцев не чувствуют себя в безопасности по месту жительства. В латиноамериканской стране проживает более 127 млн человек.
В 2017 году в Мексике было совершено более 29 тыс. убийств, больше, чем когда бы то ни было за последние 20 лет. В текущем году этот показатель может быть превышен, несмотря на усилия властей по борьбе с преступностью.
Напомним, Хулиан Гримальди Паредес, финансовый спонсор экс-главаря наркокартеля “Синалоа” Хоакина Гусмана, бежал из тюрьмы “Агуаруто” на северо-западе Мексики. Гримальди и другой арестант, связанный с картелем “Бельтран Лейва”, переоделись в форму тюремных охранников и покинули место заключения через главные ворота. Как указывает издание, они беспрепятственно прошли все шесть фильтров безопасности.