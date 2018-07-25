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У Мексиці понад 11 тис. осіб були вбиті злочинними угрупованнями у 2018 році

У Мексиці понад 11 тис. осіб були вбиті злочинними угрупованнями у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Мексиканські організовані злочинні угруповання і спільноти убили із січня по червень 2018 року 11,2 тис. осіб на території країни. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила у вівторок громадська організація Semaforo Delictivo, передає УНН.

“Зростає наркоторгівля, зростає число розправ, умисних убивств, убивств жінок, викрадень автомобілів, насильство в сім’ях, — сказав в ефірі телеканалу Televisa глава організації Сантьяго Роель. — Зменшилась кількість викрадень, пограбувань будинків і магазинів, випадків здирництва та нанесення тілесних ушкоджень”. За словами Роеля, всього в I півріччі умисних вбивств у країні було скоєно на 15% більше, ніж роком раніше.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мексика видала США наступника глави мексиканського наркокартелю “Сіналоа”

Результати останнього опитування громадської думки, проведеного Національним інститутом статистики і географії, свідчать, що майже 75% мексиканців не відчувають себе в безпеці за місцем проживання. В латиноамериканській країні проживає понад 127 млн ​​чоловік.

У 2017 році в Мексиці було скоєно понад 29 тис. убивств, більше, ніж коли б то не було за останні 20 років. У поточному році цей показник може бути перевищений, незважаючи на зусилля влади по боротьбі зі злочинністю.

Нагадаємо, Хуліан Грімальді Паредес, фінансовий спонсор екс-ватажка наркокартелю “Сіналоа” Хоакіна Гусмана, втік зі в’язниці “Агуаруто” на північному заході Мексики. Грімальді і інший арештант, пов’язаний з картелем “Бельтран Лейва”, переодяглися в форму тюремних охоронців і покинули місце ув’язнення через головні ворота. Як вказує видання, вони безперешкодно пройшли всі шість фільтрів безпеки.

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