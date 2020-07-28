В Марьинке от взрыва неизвестного предмета пострадал местный житель

Взрыв прогремел примерно в 13 часов. Предварительно, взорвалось неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва осколочное ранение руки получил владелец дома.



В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства взрыва и предмет, который детонировал.



Напомним, 27 июля, в полночь, в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако до сих пор в пригороде Марьинки регулярно продолжались обстрелы украинских позиций.