В Марьинке от взрыва неизвестного предмета пострадал местный житель
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Вчера, 27 июля, во дворе одного из жилых домов в городе Марьинка Донецкой области произошел взрыв. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Взрыв прогремел примерно в 13 часов. Предварительно, взорвалось неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва осколочное ранение руки получил владелец дома.
В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства взрыва и предмет, который детонировал.
Напомним, 27 июля, в полночь, в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако до сих пор в пригороде Марьинки регулярно продолжались обстрелы украинских позиций.