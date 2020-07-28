У Мар’їнці від вибуху невідомого предмету постраждав місцевий житель
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Вчора, 27 липня, на подвір’ї одного з житлових будинків у місті Мар’їнка Донецької області стався вибух. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Вибух пролунав приблизно о 13 годині. Попередньо, вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. У результаті вибуху осколкове поранення руки отримав власник будинку.
Наразі проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини вибуху та предмет, що детонував.
Нагадаємо, 27 липня, опівночі, в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню. Однак до цього часу у передмісті Мар’їнки регулярно тривали обстріли українських позицій.