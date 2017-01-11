В Марокко запретили производство и продажу бурок
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Власть Марокко запретила в стране производство бурки, а торговым сетям запретили их продажу и сообщили о необходимости уничтожить имеющиеся запасы. Об этом в среду сообщили местные СМИ, передает УНН со ссылкой на DW.
Как отмечает издание, в среду представитель министерства внутренних дел Марокко сообщил местным СМИ, что в стране запретили производство и продажу бурки.
Сообщается, что решением запретить изготовление и продажу бурки власть стремится среди прочего предотвратить совершение преступлений и терактов.
Также отмечается, что до сих пор неизвестно, запретят ли вслед за этим и ношение самого упомянутого наряда.
Сообщается, что многие предприятия, специализирующиеся на розничной продаже одежды, уже посетили представители власти и предупредили о необходимости в течение двух суток избавиться от имеющихся запасов бурок.
Также добавляется, что Марокко не является страной широкого распространения бурок, религиозные женщины здесь носят, как правило, хиджаб или никаб.
Напомним, в 2011 году во Франции было запрещено ношение в общественных местах головных уборов, закрывающих лицо, к которым в первую очередь относится никаб и бурка - мусульманская женская одежда.