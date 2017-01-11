У Марокко заборонили виробництво та продаж бурок

Як зазначає видання, у середу представник міністерства внутрішніх справ Марокко повідомив місцевим ЗМІ, що в країні заборонили виробництво та продаж бурки.

Повідомляється, що рішенням заборонити виготовлення та продаж бурки влада прагне серед іншого запобігти скоєнню злочинів та терактів.

Також наголошується, що й досі невідомо, чи заборонять услід за цим і носіння самого згаданого вбрання.

Повідомляється, що багато підприємств, які спеціалізуються на роздрібному продажі одягу, вже відвідали представники влади й попередили про необхідність впродовж двох діб позбавитися від наявних запасів бурок.

Також додається, що Марокко не є країною широкого поширення бурок, релігійні жінки тут носять, як правило, хіджаб чи нікаб.

Нагадаємо у 2011 році у Франції було заборонене носіння у громадських місцях головних уборів, які закривають обличчя, до яких в першу чергу відноситься нікаб і бурка — мусульманський жіночий одяг.