В Мариуполе нашли пропавшую без вести девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Мариуполе Донецкой области нашли 17-летнюю девушку, которая пропала без вести 31 января. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
"Местные жители увидели сообщение, что разыскивается девушка, позвонили в полицию, полицейские нашли девочку. По ее словам, она просто гуляла все эти дни", - рассказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что нашли девушку 2 февраля.
Девушка рассказала полиции, что она поссорилась с тетей, с которой живет, поэтому ушла из дома. Все эти дни она гуляла, потому что не хотела возвращаться домой.
В полиции отметили, что на тетю составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных нарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), а девочку с его согласия поместили в детский центр "Добрый самарянин", что в Мариуполе.
Напомним, 31 января в Мариуполе исчезла 17-летняя девушка.
Как сообщал УНН, в Хмельницком исчезла мать и ее маленькая дочь.