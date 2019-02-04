У Маріуполі знайшли зниклу безвісти дівчину

"Місцеві жителі побачили повідомлення, що розшукується дівчина, подзвонили у поліцію, поліцейські знайшли дівчинку. За її словами, вона просто гуляла всі ці дні", - розповіли у прес-службі.

У поліції додали, що знайшли дівчину 2 лютого.

Дівчина розповіла поліції, що вона посварилася з тіткою, з якою живе, тому пішла з дому. Усі ці дні вона гуляла, бо не хотіла повертатися додому.

У поліції зазначили, що на тітку склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні порушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей), а дівчинку за її згодою помістили у дитячий центр "Добрий самарянин", що у Маріуполі.

Нагадаємо, 31 січня у Маріуполі зникла 17-річна дівчина.

Як повідомляв УНН, у Хмельницькому зникла мати та її маленька донька.