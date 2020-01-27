В Мариуполе задержали боевика, который участвовал в обстрелах Торецка

Оперативники спецслужбы установили, что с началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый "1 армейский корпус ДНР", принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка, вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7".

В 2016 году после полученного ранения в голову боевик был комиссован. Ища работу, в конце 2019 года он прибыл в Мариуполь, где его задержали правоохранители.

В рамках открытого уголовного производства задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас обвинительный акт в отношении него передан в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Напомним, в Киеве боевик незаконного вооруженного формирования "ОПЛОТ" стрелял в полицейских, в результате чего получил ранения офицер полиции.