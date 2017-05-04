В Мариуполе обнаружено два схроны с боеприпасами - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Подразделение Военной службы правопорядка обнаружило в Мариуполе два схроны с боеприпасами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“В Мариуполе, на территории одного из пансионатов, на Приморском бульваре, группой оперативного реагирования военной комендатуры, обнаружено схроны с боеприпасами”, — говорится в поидомленни.
Также отмечено, что из хранилищ, военнослужащие Военной службы правопорядка изъяли пластиковые взрывчатые вещества весом 300 гр., Две гранаты РГД-5, тротиловые шашки весом 400 гр. и 200 гр., четыре электродетонатора, шесть капсюль-детонаторов, детонаторы МУВ — 3 и детонаторы МУВ — 2, взрыватели замедленного действия (ППД-1М), семь элементов на невилучаемость к УКМЗ, детонирующий шнур, семь упаковок металлических элементов, шнур ЗТП −300 и накольный механизм.
“На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции в Донецкой области и минно-взрывная служба ГСЧС Украины. По данному факту в адрес Приморского отдела Национальной полиции ГУ ЧП в Донецкой области, будет направлено уведомление об уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 263 „Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами“”, — добавили в штабе.