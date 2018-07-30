В Мариуполе поезд насмерть переехал мужчину
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 30 июля. УНН. Под колесами поезда погиб мужчина. Инцидент произошел ночью 29 июля возле железнодорожной станции "Сартана сортировочная", что в Кальмиусском районе Мариуполя. Об этом УНН сообщили в Цетральном отделе полиции Мариуполя.
"Звонок в полицию поступил от машиниста поезда, который сообщил, что на железнодорожном пути увидел тело мужчины", - отметила сотрудник пресс-службы Центрального отдела полиции Мариуполя Мирослава Попова.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, товарный поезд насмерть сбил женщину на станции Березнеговатое в Николаевской области. При этом, машинист вместе с помощником не уведомили об инциденте, а забрали тело в поезд и потом избавились от него.