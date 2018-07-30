У Маріуполі потяг на смерть переїхав чоловіка

"Дзвінок до поліції надійшов від машиніста потяга, який повідомив, що на залізничній колії побачив тіло чоловіка", - зазначила співробітник прес-служби Центрального відділу поліції Маріуполя Мирослава Попова.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Встановлюються обставини події.

Нагадаємо, товарний потяг на смерть збив жінку на станції Березнегувате у Миколаївській області. При цьому, машиніст разом із помічником не повідомили про інцидент, а забрали тіло до потяга і потім позбулися його.