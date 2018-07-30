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У Маріуполі потяг на смерть переїхав чоловіка

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 липня. УНН. Під колесами потяга загинув чоловік. Інцидент стався вночі 29 липня біля залізничної станції "Сартана сортувальна", що у Кальміуському районі Маріуполя. Про це УНН повідомили у Цетральному відділі поліції Маріуполя.

"Дзвінок до поліції надійшов від машиніста потяга, який повідомив, що на залізничній колії побачив тіло чоловіка", - зазначила співробітник прес-служби Центрального відділу поліції Маріуполя Мирослава Попова.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Встановлюються обставини події.

Нагадаємо, товарний потяг на смерть збив жінку на станції Березнегувате у Миколаївській області. При цьому, машиніст разом із помічником не повідомили про інцидент, а забрали тіло до потяга і потім позбулися його. 

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