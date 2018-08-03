В Мариуполе начала работу туристическая полиция
Киев • УНН
МАРУПОЛЬ-КИЕВ. 3 августа. УНН. Мариуполь стал вторым городом в стране, где появилась туристическая полиция: с мая аналогичный проект работает в Одессе. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
Так, задача полицейских - противодействие преступности и охрана общественного порядка в курортных районах на побережье Азовского моря.
"В составе туристической полиции - около 20 полицейских, которые дополнительно прошли обучение, а также 4 лошадей, 6 велосипедов, 2 мотоцикла. Новая служебная техника легкая и современная, на которой можно мгновенно добраться в любую точку, несмотря на отсутствие дороги, приблизить полицию к людям", - отметили в ГУНП.
Туристическая полиция будет нести службу до завершения туристического сезона.
Как сообщал УНН, в Мариуполе появится туристическая полиция, которая приступит к своим обязанностям накануне музыкального фестиваля, который планируют посетить более 20 тысяч человек.