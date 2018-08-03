В Мариуполе начала работу туристическая полиция

Так, задача полицейских - противодействие преступности и охрана общественного порядка в курортных районах на побережье Азовского моря.

"В составе туристической полиции - около 20 полицейских, которые дополнительно прошли обучение, а также 4 лошадей, 6 велосипедов, 2 мотоцикла. Новая служебная техника легкая и современная, на которой можно мгновенно добраться в любую точку, несмотря на отсутствие дороги, приблизить полицию к людям", - отметили в ГУНП.

Туристическая полиция будет нести службу до завершения туристического сезона.

Как сообщал УНН, в Мариуполе появится туристическая полиция, которая приступит к своим обязанностям накануне музыкального фестиваля, который планируют посетить более 20 тысяч человек.