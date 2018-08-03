У Маріуполі почала роботу туристична поліція
Київ • УНН
МАРУПОЛЬ-КИЇВ. 3 серпня. УНН. Маріуполь став другим містом в країні, де з'явилася туристична поліція: з травня аналогічний проект працює в Одесі. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
Так, завдання поліцейських – протидія злочинності та охорона громадського порядку у курортних районах на узбережжі Азовського моря.
"У складі туристичної поліції – близько 20 поліцейських, які додатково пройшли навчання, а також 4 коней, 6 велосипедів, 2 мотоцикли. Нова службова техніка легка та сучасна, на якій можна миттєво дістатися в будь-яку точку, незважаючи на відсутність дороги, наблизити поліцію до людей", - зазначили у ГУНП.
Туристична поліція буде нести службу до завершення туристичного сезону.
Як повідомляв УНН, у Маріуполі з'явиться туристична поліція, яка приступить до своїх обов'язків напередодні музичного фестивалю, який планують відвідати понад 20 тисяч людей.