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15 марта, 19:03 • 98551 просмотра

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В Мариуполе обстреляли микрорайон "Восточный": пострадали многоквартирные дома и частный сектор

В Мариуполе обстреляли микрорайон "Восточный": пострадали многоквартирные дома и частный сектор

Киев • УНН

 • 332249 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Мариуполе произошел обстрел микрорайона "Восточный". Пострадали многоквартирные дома и дома частного сектора. Об этом говорится в сообщении городского совета Мариуполя, передает УНН.

Цитата

В Мариуполе произошел обстрел микрорайона "Восточный". Пострадали многоквартирные дома и дома частного сектора. В работе задействованы все службы оперативного реагирования.

Список повреждений в жилищном фонде по состоянию на 14.30:
улица Киевская, 11/1 в девятиэтажке (выбиты стекла)
улица Олимпийская, 161 (выбиты стекла)
улица Киевская, 16 (пробит газопровод)
вул. Пейзажная, 40/1, 40/2 (снаряд попал в дорогу, выбитое стекло)
вул. Киевская, 1,3,11/1 (выбиты стекла)
вул. 9 Мая, 13 кв 37 (снаряд попал в квартиру, жильцов не было дома)
вул. Киевская, 48/1, 48/2, 48/3 (выбиты стекла)
пров. Пейзажный (попадание снаряда в дорогу, в нескольких домах выбиты стекла)
вул. Станиславского, 243 (попадание снаряда в дорогу)
вул. 9 Мая, 15 кв 8 (попадание снаряда в стену дома, снаряд не разорвался)
пров. Ландшафтный, 33 (пробит газопровод)
вул. Киевская, 46, 4 этаж (попадание в квартиру)

Количество пострадавших уточняется.

Коммунальные службы работают в стабильном режиме. Заявки на устранение аварий на газопроводе переданы для оперативного устранения, сообщили в городском совете.

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