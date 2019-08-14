В Мали в ходе конфликта в этом году были убиты 150 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Эскалация насилия в Мали привела к росту жертв среди детей - только в 2019 году в стране были убиты 150 детей, а 75 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ООН.
"По данным ООН, только в 2019 году в Мали были убиты 150 детей, а 75 получили ранения. В этом году по сравнению с таким же периодом прошлого года число детей в вооруженных рядах удвоилось. Из-за опасной обстановки в стране закрыто более 900 школ", - сообщили в организации.
В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) призвали стороны конфликта прекратить нападения на школы и больницы и оградить детей от ужасов войны.
После вооруженного мятежа сепаратистов на севере страны и последовавшего за этим в 2012 году военного переворота власти Мали добиваются восстановления стабильности и пытаются освободить северные районы страны от радикальных экстремистов. Но в последнее время вооруженные столкновения разгорелись также в центральной части страны – в районе Мопти.
В Мали развернута миссия ООН, которая следит за выполнением условий мирного соглашения, помогая сохранить мир, и защищает мирное население.
Напомним, Украина в 2019 году впервые направила миротворцев в Мали.