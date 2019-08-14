У Малі через конфлікт цього року були вбиті 150 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Ескалація насильства в Малі привела до зростання жертв серед дітей - лише у 2019 році в країні було вбито 150 дітей, а 75 отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ООН.
"За даними ООН, лише в 2019 році в Малі були вбиті 150 дітей, а 75 отримали поранення. У цьому році в порівнянні з таким же періодом минулого року кількість дітей в збройних лавах подвоїлася. Через небезпечну обстановку в країні закрито понад 900 шкіл", - повідомили в організації.
У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) закликали сторони конфлікту припинити напади на школи і лікарні і захистити дітей від жахів війни.
Після збройного заколоту сепаратистів на півночі країни і військового перевороту, що послідував за цим в 2012 році, влада Малі домагається відновлення стабільності і намагається звільнити північні райони країни від радикальних екстремістів. Але останнім часом збройні сутички розгорілися також в центральній частині країни - в районі Мопті.
У Малі розгорнута місія ООН, яка стежить за виконанням умов мирної угоди, допомагаючи зберегти мир, і захищає мирне населення.
Нагадаємо, Україна в 2019 році вперше направила миротворців до Малі.