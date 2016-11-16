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В Малайзии ожидают, что имена ответственных за катастрофу MH17 лиц будут известны не позднее 2018 г.

В Малайзии ожидают, что имена ответственных за катастрофу MH17 лиц будут известны не позднее 2018 г.

Киев • УНН

 • 8742 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Малайзии ожидают, что имена лиц, ответственных за крушение самолета рейса MH17, который был сбит в 2014 году над Донецкой областью, будут известны не позднее 2018 года, передает УНН со ссылкой на The Star.

"Имена лиц, ответственных за расстрел самолета MH-17 Malaysia Airlines в июле 2014 года, как ожидается, будут известны не позднее 2018 года", - об этом сообщил министр транспорта Малайзии Датук Сери Лиоу Тионг Лай.

Он сказал, что Объединенная следственная группа определила 100 человек, связанных с трагедией.

"Они должны назвать каждого из них (виновников в авиакатастрофе - ред.), чтобы исследовать все детали и, когда мы определим, кто стрелял в самолет, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы провести судебное заседание в Нидерландах, чтобы привлечь виновных к ответственности", - сказал министр.

Также он отметил, что поисковая группа с участием Австралии, Китая и Малайзии временно отложит операцию, если они не смогут найти воздушное судно во время поиска в южной части Индийского океана.

Как сообщал УНН, британский портал журналистских расследований Bellingcat опубликовал отчет, в котором назвал виновных в крушении Boeing МН17.

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